Земля пережила найспекотніший день, але липень може стати найгарячішим за 120 000 років

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 371

Червень 2023 року був найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень

У понеділок, 3 липня, середня глобальна температура на планеті Земля сягнула 17,01 градусів за Цельсієм, досягнувши рекордного значення за всю історію спостережень. Такі дані наводить Національний центр прогнозування навколишнього середовища США.

Таким чином було перевершено рекорд серпня 2016 року, коли температура сягнула 16,92 градуса за Цельсієм.

Червень 2023 року також став найспекотнішим за всю історію спостережень. Середня температура по всій планеті була на 1,46 градуса за Цельсієм вищою за середню в період між 1850 і 1900 роками.

Але вчені вважають, що це лише початок і липень може стати найспекотнішим за 120 000 років.

Точно відомо, що спекотне 3 липня — найгарячіший день з моменту початку супутникового моніторингу в 1979 році. Одначе експерти вважають, що таких високих температур не було з моменту початку широких інструментальних записів наприкінці ХІХ століття.

Причиною такої спеки є поєднання природного явища Ель-Ніньйо та поточних викидів вуглекислого газу, спричинених людською діяльністю, розповідає BBC. Саме це явище і надалі забезпечить нам нові температурні рекорди.

Вплив високих температур відчувається навіть в Антарктиді. Так, на українській дослідницькій базі «Академік Вернадський» було побито липневий температурний рекорд — 8,7°C. Нагадаємо, що в Антарктиді зараз зима.