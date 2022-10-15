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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

На виплату зарплат КАТП-1628 виділили 1,5 млн грн, які зняли з капремонту доріг у Кременчуці

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 162

 

Відповідне рішення міськвиконкому затвердили депутати міської ради

У бюджеті Кременчуцької територіальної громади на 2022 рік перерозподілили 1 млн 549 тис грн. Відповідне рішення міськвиконкому 14 жовтня затвердили депутати Кременчуцької міської ради.

Згідно з цим рішенням, асигнування спецфонду, передбачені на капітальний ремонт вулично-шляхової мережі, зменшили на 1 млн 549 тисяч грн. І на цю ж суму збільшили асигнування загального фонду міського бюджету, передбачені на виплату заробітної плати з нарахуваннями для Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628.

Нагадаємо, що це підприємство займається вивезенням твердих побутових відходів. Вочевидь, кременчужани стали гірше оплачувати комунальні послуги, що позначилося на доходах підприємства та його спроможності виплачувати заробітні плати своїм працівникам.

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Автор: Віктор Крук
Теги: КАТП-1628 зарплати Кременчуцька міська рада
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