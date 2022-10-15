У Полтаві затримали чоловіка, який продавав тяжкі наркотики

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 212

Полтавцю загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна

12 жовтня копи затримали чоловіка, який протягом кількох місяців продавав наркотики в Полтаві. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

Оперативники та слідчі встановили, що 49-річний полтавець тривалий час займається збутом тяжких наркотичних засобів. Під час санкціонованих судом обшуків 12 жовтня слідчі поліції знайшли та вилучили наркотики в оселі чоловіка та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі полтавцю повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розслідує кримінальне провадження за частиною 1 та 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Та ті самі діяння, які вчинені повторно) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.