22 жовтня у МПК пройде сольний стендап Антона Тимошенка «Жартую», де збиратимуть кошти для ЗСУ

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22 жовтня о 18.00 у малій залі Міського палацу культури на бульварі Пушкіна, 2 пройде сольний стендап Антона Тимошенка «Жартую». Кременчужан та гостей міста запрошують на вечір сміливої української комедії!

«Жартую» – це сольний стендап-концерт, який Антон Тимошенко планував провести ще весною 2022 року, але його довелося перенести через те, що росія – це шмат собачого лайна, від якого нам доводиться знову очищати свою територію.

Ось що Антон сам каже про свій концерт:

- Чесно кажучи, концерт «Жартую» я задумував як спосіб трішки відволіктися від політичних тем, бо минулий концерт «Поза політикою» писався складно. Хотілося просто відпочити на сцені разом з людьми. Але вже перед самим туром було важко ігнорувати збірну росії по суїциду на наших кордонах, і я додав жарти про потенційну війну. А тепер ми вже прожили вісім місяців війни і я сумнівався, чи взагалі треба цей тур. Багато людей написало, що треба. Тому план такий: я беру свій довоєнний матеріал, додаю актуальних аналогій, компліментів для ЗСУ, образ та принижень для росіян (і деяких європейців) і їду піднімати вам настрій. А ви після цього веселі та сповнені сил повертаєтесь до роботи і підтримки нашої армії.

20% зароблених коштів піде на потреби ЗСУ. Бійцям ЗСУ та ТрО вхід безкоштовний.

У МПК є укриття на випадок повітряної тривоги.

Купити квитки можна ТУТ .