З 17 жовтня заклади освіти Полтавщини працюватимуть у тому режимі, як до 10 жовтня

Із понеділка, 17 жовтня, заклади освіти Полтавщини повертаються до тієї форми навчання, за якою вони працювали до 10 жовтня. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Нагадаємо, після масованих обстрілів України росією 10 жовтня навчальні заклади на тиждень перевели на дистанційне навчання.
Разом з тим, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет звернувся до начальників ОВА, керівників департаментів (управлінь) освіти і науки та керівників закладів освіти щодо визначення формату навчання з 17 жовтня. Перш за все необхідно зважати на безпекову ситуацію.
Шкарлет зазначив, що обов’язково потрібно враховувати:
62.2% усіх закладів освіти нашої країни мають укриття, аби здійснювати навчання в очному форматі.
Як продовжуватиме навчання кожна дитина: очно, дистанційно чи змішано, – вирішують батьки.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер