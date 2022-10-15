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Кременчук, Освіта, Полтавщина

З 17 жовтня заклади освіти Полтавщини працюватимуть у тому режимі, як до 10 жовтня

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 159

 

Як продовжуватиме навчання кожна дитина: очно, дистанційно чи змішано, – вирішують батьки

Із понеділка, 17 жовтня, заклади освіти Полтавщини повертаються до тієї форми навчання, за якою вони працювали до 10 жовтня. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Нагадаємо, після масованих обстрілів України росією 10 жовтня навчальні заклади на тиждень перевели на дистанційне навчання.

Разом з тим, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет звернувся до начальників ОВА, керівників департаментів (управлінь) освіти і науки та керівників закладів освіти щодо визначення формату навчання з 17 жовтня. Перш за все необхідно зважати на безпекову ситуацію.

Шкарлет зазначив, що обов’язково потрібно враховувати:

  • готовність використовувати захисні споруди в закладах освіти;
  • створення безпечних умов перебування у закладах освіти учасників освітнього процесу;
  • переривання навчання у разі ввімкнення сигналу «повітряна тривога».

62.2% усіх закладів освіти нашої країни мають укриття, аби здійснювати навчання в очному форматі.

Як продовжуватиме навчання кожна дитина: очно, дистанційно чи змішано, – вирішують батьки.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vseosvita.ua
Теги: навчання освіта діти
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