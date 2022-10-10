До 14 жовтня навчальні заклади в Україні переходять на дистанційне навчання

Причина – масовані обстріли нашої країни зранку 10 жовтня
До п'ятниці, 14 жовтня, усі навчальні заклади в Україні переходять на дистанційне навчання. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці
. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022), – написав Шкарлет. – Життя і здоров'я кожного громадянина понад усе! Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки під час сигналу «повітряна тривога», спускайтеся в укриття. Бережіть себе!
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: explainer.ua
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