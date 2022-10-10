Під час останньої повітряної тривоги, яка тривала більше 5 годин, ворог завдав три удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Зараз усі служби працюють над відновленням.

Додано о 12.57:

Мер Віталій Малецький поінформував, що триває ліквідація наслідків ракетного удару на одному з об’єктів енергетичної інфраструктури. Кременчуцькі рятувальники виїхали на допомогу. Дякувати Богу, в гасінні пожежі допомагає дощ. Направили на місце групу підтримки для рятувальників з харчуванням та питтям.

Триває відновлення електропостачання за рахунок резервних схем забезпечення. Це вимагає певного часу.

Працюємо над збільшенням тиску води у мережі водопостачання для відновлення штатного режиму водозабезпечення. Нас не зламати, все буде добре, перемога буде за нами! - написав мер.