Під час останньої повітряної тривоги, яка тривала більше 5 годин, ворог завдав три удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Зараз усі служби працюють над відновленням.
Мер Віталій Малецький поінформував, що триває ліквідація наслідків ракетного удару на одному з об’єктів енергетичної інфраструктури. Кременчуцькі рятувальники виїхали на допомогу. Дякувати Богу, в гасінні пожежі допомагає дощ. Направили на місце групу підтримки для рятувальників з харчуванням та питтям.
Триває відновлення електропостачання за рахунок резервних схем забезпечення. Це вимагає певного часу.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер