БФ «Карітас Полтава» реєструє у Кременчуці вимушених переселенців на отримання допомоги

Відсьогодні у Кременчуці розпочалась реєстрація вимушених переселенців для отримання фінансової допомоги від Благодійного фонду «Карітас Полтава».
Про це ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Внутрішньо переміщені особи, які проживають в Кременчуці та Кременчуцькому районі до 12 жовтня можуть зареєструватися у працівників БФ «Карітас Полтава» на отримання допомоги у розмірі 16200 грн на одне домогосподарство для оплати комунальних послуг на опалювальний період 2022-2023 років.
Отримати таку допомогу зможуть ВПО, які прибули із зон ведення бойових дій після 24 лютого 2022 року, та винаймають житло. Зареєструватися можуть не всі переселенці, а найбільш нужденні, хоча список таких категорій достатньо широкий.
Це, зокрема:
Для реєстрації в БФ «Карітас Полтава» потрібні наступні документи:
Нагадаємо, що про умови та категорії ВПО, які можуть отримати цю допомогу, 5-го жовтня розповів представник БО «БФ «Карітас Полтава» Ігор Журбенко.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер