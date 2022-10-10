путін та лукашенко домовилися розгорнути спільне військо

лукашенко заявив, що росія та білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ, повідомили в рашистському виданні РИА Новости.
За словами лукашенка, основу цього угруповання складають збройні сили білорусі, формування цього угруповання вже почалося
10 жовтня лукашенко заявив на нараді з військовими і силовиками, нібито напередодні мінськ неофіційними каналами попередили про нанесення удару по Білорусі з території України.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер