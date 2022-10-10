путін та лукашенко домовилися розгорнути спільне військо

Сьогодні, 13:46 Переглядів: 505

лукашенко заявив, що росія та білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ, повідомили в рашистському виданні РИА Новости.

«У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання російської федерації та республіки білорусь. Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угруповання Союзної держави »,- сказав він.

За словами лукашенка, основу цього угруповання складають збройні сили білорусі, формування цього угруповання вже почалося

10 жовтня лукашенко заявив на нараді з військовими і силовиками, нібито напередодні мінськ неофіційними каналами попередили про нанесення удару по Білорусі з території України.



