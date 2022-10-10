Українська протиповітряна оборона збила більше половини російських ракет та дронів

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Ворог наніс по Україні масовий ракетний удар – було запущено понад 80 ракет Х-101, Х-555, «Іскандер», «Калібр», С-300 та РСЗВ «Торнадо-С»

Сьогодні, 10 жовтня, з 6.00 ранку путін дав команду атакувати мирні міста України з усіх напрямків ракетами різних типів, зокрема з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Застосовуються високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування.

Х-101, Х-555 окупанти запускають з району Каспію з одинадцяти літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160.

Крилаті ракети «Калібр» – із кораблів у Чорному морі.

ОТРК «Іскандер» наземного базування – з різних напрямків.

Також ворог застосовує ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РЗСВ «Торнадо-С».