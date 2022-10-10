Українська протиповітряна оборона збила більше половини російських ракет та дронів

Ворог наніс по Україні масовий ракетний удар – було запущено понад 80 ракет Х-101, Х-555, «Іскандер», «Калібр», С-300 та РСЗВ «Торнадо-С»
Сьогодні, 10 жовтня, з 6.00 ранку путін дав команду атакувати мирні міста України з усіх напрямків ракетами різних типів, зокрема з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Застосовуються високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування.
Х-101, Х-555 окупанти запускають з району Каспію з одинадцяти літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160.
Крилаті ракети «Калібр» – із кораблів у Чорному морі.
ОТРК «Іскандер» наземного базування – з різних напрямків.
Також ворог застосовує ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РЗСВ «Торнадо-С».
- Станом на 11.40 10-го жовтня ворог застосував по Україні вже більше 80 ракет. Протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ збито близько 45 ракет! Крім того, протиповітряною обороною знищено 9 із 12 дронів-камікадзе «Shahed-136», - йдеться у повідомленні Командування ПС ЗСУ на офіційній сторінці в Фейсбуці.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер