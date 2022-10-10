Електропостачання на Полтавщині відновлюватимуть до кінця дня

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10 жовтня о 9.30 рашисти завдали ракетного удару по об'єкту енергопостачання у Кременчуцькому районі, внаслідок чого у багатьох громадах і містах області зникло світло, а як наслідок – і вода. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, зараз йдуть відновлювальні роботи.

Протягом двох годин мають повернути водопостачання в усіх громадах та містах Полтавщини, а до кінця дня забезпечать електропостачання.

Також Дмитро Лунін додав, що заклади освіти – школи, дитсадки, виші та заклади профтехосвіти області – працюватимуть на цьому тижні онлайн.