В Україні запустили новий серіал «У безпеці»

13 серій від Мінцифри та ДСНС
На порталі Дія.Цифрова освіта запустили новий серіал «У безпеці». У ньому розповідають про інструменти та правила виживання, яких слід дотримуватися, перебуваючи в зоні бойових дій, а також як цивільним громадянам зберегти свої життя під час війни.
Про це повідомили у пресслужбі цього міністерства Міністерстві цифрової трансформації України.
Серіал «У безпеці» містить 13 серій тривалістю 6-15 хвилин кожна, з яких українці дізнаються про:
- як облаштувати укриття та будинок від потрапляння снарядів;
- як убезпечити дітей, маломобільні групи людей, домашніх тварин в укритті та під час евакуації;
- якою має бути поведінка під час обстрілів у різних умовах;
- що робити в разі контакту з фосфорними снарядами, зарином, хлором, азотом. Екологічне лихо, перші кроки;
- як вижити в облозі без їжі, води та електрики;
- які можливі варіанти способів евакуації;
- як дотримуватися протимінної безпеки при поверненні в деокуповані міста.
- Питання навчання населення правил безпеки, особливо у воєнний час, є одним із пріоритетів ДСНС. Використовуємо для цього всі можливості, зокрема, онлайн-платформи, що надають наші партнери. Наша мета — максимально убезпечити життя і здоров’я людей, — розповів заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.
Нагадуємо, що сьогодні у Кременчуці було чутно звуки вибухів (доповнюється).