Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук, Україна, Світ

В Україні запустили новий серіал «У безпеці»

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 150

  

13 серій від Мінцифри та ДСНС

На порталі Дія.Цифрова освіта запустили новий серіал «У безпеці». У ньому розповідають про інструменти та правила виживання, яких слід дотримуватися, перебуваючи в зоні бойових дій, а також як цивільним громадянам зберегти свої життя під час війни.

Про це повідомили у пресслужбі цього міністерства Міністерстві цифрової трансформації України.

Серіал «У безпеці» містить 13 серій тривалістю 6-15 хвилин кожна, з яких українці дізнаються про:

  • як облаштувати укриття та будинок від потрапляння снарядів;
  • як убезпечити дітей, маломобільні групи людей, домашніх тварин в укритті та під час евакуації;
  • якою має бути поведінка під час обстрілів у різних умовах;
  • що робити в разі контакту з фосфорними снарядами, зарином, хлором, азотом. Екологічне лихо, перші кроки;
  • як вижити в облозі без їжі, води та електрики;
  • які можливі варіанти способів евакуації;
  • як дотримуватися протимінної безпеки при поверненні в деокуповані міста.
- Питання навчання населення правил безпеки, особливо у воєнний час, є одним із пріоритетів ДСНС. Використовуємо для цього всі можливості, зокрема, онлайн-платформи, що надають наші партнери. Наша мета — максимально убезпечити життя і здоров’я людей, — розповів заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.


Нагадуємо, що сьогодні у Кременчуці було чутно звуки вибухів (доповнюється).

0
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: У безпеці Мінцифра серіал Дія.Цифрова освіта
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 40 від 6 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх