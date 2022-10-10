В Україні запустили новий серіал «У безпеці»

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 150

На порталі Дія.Цифрова освіта запустили новий серіал «У безпеці». У ньому розповідають про інструменти та правила виживання, яких слід дотримуватися, перебуваючи в зоні бойових дій, а також як цивільним громадянам зберегти свої життя під час війни.

Про це повідомили у пресслужбі цього міністерства Міністерстві цифрової трансформації України.

Серіал «У безпеці» містить 13 серій тривалістю 6-15 хвилин кожна, з яких українці дізнаються про:

як облаштувати укриття та будинок від потрапляння снарядів;

як убезпечити дітей, маломобільні групи людей, домашніх тварин в укритті та під час евакуації;

якою має бути поведінка під час обстрілів у різних умовах;

що робити в разі контакту з фосфорними снарядами, зарином, хлором, азотом. Екологічне лихо, перші кроки;

як вижити в облозі без їжі, води та електрики;

які можливі варіанти способів евакуації;

як дотримуватися протимінної безпеки при поверненні в деокуповані міста.

- Питання навчання населення правил безпеки, особливо у воєнний час, є одним із пріоритетів ДСНС. Використовуємо для цього всі можливості, зокрема, онлайн-платформи, що надають наші партнери. Наша мета — максимально убезпечити життя і здоров’я людей, — розповів заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.





Нагадуємо, що сьогодні у Кременчуці було чутно звуки вибухів (доповнюється).