У Полтаві погасили нову військову серію марок «Слава Збройним Силам України!»

У День захисників і захисниць України в Полтаві погасили нову серію марок «Слава Збройним Силам України!». Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Тираж маркового аркуша із 6 марок - 1 мільйон примірників. Також надруковано по 6 видів поштових конвертів і поштівок з емблемами військ ЗСУ, а також конверт «Перший день».
Нагадуємо, що кременчуцькі філателісти випустили перший конверт з серії «Історія Кременчуцького лісгоспу».
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер