У Полтаві погасили нову військову серію марок «Слава Збройним Силам України!»

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У День захисників і захисниць України в Полтаві погасили нову серію марок «Слава Збройним Силам України!». Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

- До серії входить шість марок з ілюстраціями військовослужбовців. Кожна зображає окремий вид Збройних Сил та окремий рід українських військ, – розповів Дмитро Лунін, начальник Полтавської ОВА.

Тираж маркового аркуша із 6 марок - 1 мільйон примірників. Також надруковано по 6 видів поштових конвертів і поштівок з емблемами військ ЗСУ, а також конверт «Перший день».

- Частина зібраних коштів від продажу буде спрямована на допомогу Збройним Силам України, - додав Дмитро Лунін.

Нагадуємо, що кременчуцькі філателісти випустили перший конверт з серії «Історія Кременчуцького лісгоспу».