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Топ новина, Кременчук, Україна, Світ, Воїни світла

Кременчужанин збив 5 безпілотників над Україною і відвів підбитий літак від Вінниці (додано)

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 277

 

Військовий льотчик Вадим Ворошилов має звання майора та позивний Karaya

Кременчужанин, військовий льотчик Вадим Ворошилов 12 жовтня над Вінницею та півднем України знищив п'ять безпілотників «Шахід». Про це повідомив голова ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО» Володимир Поляков на своїй сторінці у фейсбуці.

Вже поранений пілот відвів підбитий літак від населеного пункту і тільки після цього катапультувався.

Вадим Ворошилов – випускник Кременчуцького військового ліцею 2011 року, має звання майора та позивний Karaya.

Я з дитинства мріяв стати льотчиком. А здійснили мрію мої вихованці. Сказати, що ми пишаємося нашими випускниками - мабуть нічого не сказати. Честь і слава нашим дітям - ГЕРОЯМ! - написав Володимир Поляков.

За його словами, Вадим Ворошилов зараз знаходиться у шпиталі.

Подарували нам надію на майбутнє: у ВПУ №7 відкрили стенд з фото випускників, які загинули на війні

Додано:

Karaya дав інтерв'ю в ефірі національного телемарафону. У ньому йшлося про те, що раніше хлопець збив ще й дві крилаті ракети.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: воїни світла пілот льотчик дрони Вінниця
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