Кременчужанин, військовий льотчик Вадим Ворошилов 12 жовтня над Вінницею та півднем України знищив п'ять безпілотників «Шахід». Про це повідомив голова ГО «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО» Володимир Поляков на своїй сторінці у фейсбуці.
Вже поранений пілот відвів підбитий літак від населеного пункту і тільки після цього катапультувався.
Вадим Ворошилов – випускник Кременчуцького військового ліцею 2011 року, має звання майора та позивний Karaya.
За його словами, Вадим Ворошилов зараз знаходиться у шпиталі.
Додано:
Karaya дав інтерв'ю в ефірі національного телемарафону. У ньому йшлося про те, що раніше хлопець збив ще й дві крилаті ракети.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер