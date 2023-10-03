Сьогодні особистий прийом кременчужан  проведе секретар міської ради

3 жовтня з 16.00 до 17.00 прийом громадян з особистих питань проведе секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.
Прийом відбудеться у приміщенні гімназії № 26, що у провулку Грозненському, 4.
Нагадаємо, завтра, 4 жовтня, на Молодіжному особистий прийом громадян проведе заступник міського голови - директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик. Місце - контакт-центр № 2, вул. Володимира Великого, 26.
Графік, за яким керівництво Кременчука прийматиме містян у жовтні
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