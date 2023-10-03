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До Дня українського козацтва у Полтаві провели чемпіонат з веслування на човнах «Дракон»

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 452

У змаганнях взяли участь спортсмени з кількох міст та областей

З нагоди Дня українського козацтва у Полтаві відбувся чемпіонат області з веслування на човнах «Дракон» ФСТ «Спартак». Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

У змаганнях взяли участь спортсмени з кількох міст та областей.

Команди з Полтавщини здобули золоті, срібні та бронзові медалі:

  • Золото виборола команда «Веслувальник» (діти 12, 15-18 років);
  • срібло – команда з Горішніх Плавнів (діти 12, 13-14 років), Полтави (діти 12, 19+ та жіноча), ДЮСШ «Олімпійські надії» (діти 12, 15-18 років);
  • бронзу – команда з Горішніх Плавнів (діти 12, 15-18 років).
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Автор: Дарія Згура
Теги: веслування чемпіонат Полтавська ОВА
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