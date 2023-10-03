НБУ впроваджує керування гнучкістю обмінного курсу: що це означає

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 501 Коментарів: 1

Прогнозують, що курс зможе як зростати, так і знижуватися

З 3 жовтня Нацбанк впроваджує режим керованої гнучкості обмінного курсу. Як повідомили в установі, відтепер НБУ компенсуватиме структурний дефіцит валюти, завдяки чому курс зможе як зростати, так і знижуватися.

Пояснюють, що керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24 лютого 2022 року.

«НБУ, зокрема, компенсуватиме структурний дефіцит валюти. Завдяки цьому курс зможе змінюватися в обидва боки: зростати та знижуватися. Крім того, НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення», - йдеться у заяві.

Відтак офіційний курс визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ. Водночас курс на тих сегментах ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що й останні півтора року. Йдеться як про готівковий ринок, так і про карткові курси банків.

НБУ пояснює, що таке рішення було прийнято у зв'язку зі сталим прогресом у зниженні інфляції, накопиченням значного рівня міжнародних резервів, збільшенням привабливості гривневих депозитів та інструментів захисту заощаджень від інфляційного знецінення.

Прогнозують, що новий курсовий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до зміни внутрішніх і зовнішніх умов та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які може генерувати тривале утримання фіксованого курсу. Також керована гнучкість офіційного курсу стане важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому, зазначили в установі.

«Політика незмінного курсу поступово втрачає актуальність в міру того, як війна триває все довше. В наступні дні офіційний курс долара змінюватиметься щодня, і Нацбанк очікує, що це не буде дорога з одностороннім рухом. Тобто в окремі дні курс зростатиме, в інші дні падатиме», - пояснив у коментарі Еспресо Михайло Демків, фінансовий аналітик інвесткомпанії ICU.

Тож надалі НБУ буде відігравати ключову роль на валютному ринку і не даватиме курсу сильно відхилятися, додає експерт.

«Найімовірніше днів, коли гривня буде укріплятися, буде трішки менше, ніж днів, коли курс національної валюти буде слабшати. Це дозволить уникнути повторення минулорічної ситуації, коли офіційний курс долара різко підвищили на 25% з 29,25 на 36,56. З одного боку, навряд чи можна очікувати міцнішу гривню через рік, з іншого боку, перехід до плаваючого курсу має дозволити уникнути шокового зростання курсу у майбутньому», - каже Михайло Демків.