НБУ впроваджує керування гнучкістю обмінного курсу: що це означає

З 3 жовтня Нацбанк впроваджує режим керованої гнучкості обмінного курсу. Як повідомили в установі, відтепер НБУ компенсуватиме структурний дефіцит валюти, завдяки чому курс зможе як зростати, так і знижуватися.
Пояснюють, що керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24 лютого 2022 року.
Відтак офіційний курс визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ. Водночас курс на тих сегментах ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що й останні півтора року. Йдеться як про готівковий ринок, так і про карткові курси банків.
НБУ пояснює, що таке рішення було прийнято у зв'язку зі сталим прогресом у зниженні інфляції, накопиченням значного рівня міжнародних резервів, збільшенням привабливості гривневих депозитів та інструментів захисту заощаджень від інфляційного знецінення.
Прогнозують, що новий курсовий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до зміни внутрішніх і зовнішніх умов та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які може генерувати тривале утримання фіксованого курсу. Також керована гнучкість офіційного курсу стане важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому, зазначили в установі.
Тож надалі НБУ буде відігравати ключову роль на валютному ринку і не даватиме курсу сильно відхилятися, додає експерт.
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