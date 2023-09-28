З'явився графік, за яким керівництво Кременчука прийматиме містян у жовтні

Пресслужба Кременчуцької міської ради опублікувала графік прийому громадян керівництвом міста на жовтень.
Прийоми міського голови Віталія Малецького відбудуться 12 та 26 жовтня з 14.00 до 16.00 за попереднім записом.
Заступники міського голови, секретар міської ради та керуючий справами виконкому прийматимуть містян відповідно до графіка, зображеного на картинках.
Під час повітряної тривоги прийом проходитиме в укритті. Дізнатися детальну інформацію та записатися на зустріч з керівництвом міста можна за номером: 098-988-31-33.
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