У Кременчуці в пам'ять художника Олександра Черепанова встановлять меморіальну дошку

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У пам'ять про кременчуцького художника Олександра Черепанова на будинку, де він проживав, встановлять меморіальну дошку. Сьогодні, 12 жовтня, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради ухвалив рішення «Про вшанування пам’яті видатного художника, дизайнера та поета Черепанова Олександра Павловича». Пам’ятну дошку митцю встановлять на будинку, в якому він проживав з 1961 по 2022 рік, за рахунок коштів ініціаторів.

З проханням про увічнення пам'яті художника до виконавчого комітету звернулися його дружина Наталія Черепанова та мешканці цього будинку. Їх клопотання розглянули та підтримали на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків.

Олександр Павлович Черепанов - художник, поет, філософ, педагог, вихователь молодих дизайнерів і художників. Автор книг віршів та понад тисячі живописних і графічних робіт, член Спілки дизайнерів України та Національної Спілки художників України. Він народився 20 квітня 1945 року у Кременчуці. Закінчив Харківський художньо-промисловий інститут за спеціальністю «Художнє конструювання». Працював керівником групи дизайну у виробничому об'єднанні «АвтоКрАЗ», художником-проєктантом у Кременчуцьких мистецько-виробничих майстернях, працював викладачем у різних навчальних закладах. Протягом життя створив понад 1000 творчих художніх та дизайнерських робіт, які відомі не тільки у Кременчуці та Україні, а й за кордоном. Йому належить цілий ряд монументально-декоративних робіт у льотному коледжі, дитячій лікарні, Будинку дитини, ВПУ №7, річковому порту та гімназії №28. Помер Олександр Черепанов у вересні 2022 року.