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«Кременчуцький сталеливарний завод» у 2022 році отримав 50,3 млн грн прибутку

Сьогодні, 16:22 Переглядів: 208

 Найближчим часом  заплановані збори акціонерів 

У 2022 році АТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (КСЗ) отримав 50,3 млн грн прибутку проти 56,83 млн грн збитку за результатами 2021 року. Про це свідчать дані Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку (НКЦПФР).

Також відомо, що на 13 листопада 2023 року заплановані загальні збори акціонерів  

На зборах планують внести зміни до статуту, розглянути звіти наглядової ради за 2021 та 2022 роки, розглянути висновки аудиторських звітів, затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за ці роки, визначити порядок розподілу прибутку (відшкодування збитків), затвердити річні звіти провести вибори наглядової ради, розглянути інші питання.

Нагадаємо, на початку 2022 року «Кременчуцький сталеливарний завод» відновив виробництво після призупинення у березні 2020 року. Тоді з КСЗ уклав договір Крюківський вагонзавод контракт на поставку литва на 432 млн гривень.  


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Автор: Олеся Данилова
Теги: сталеливарний завод стальзавод
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