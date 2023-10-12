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На війні загинув військовий з Кременчуччини Сергій Левченко

Сьогодні, 16:46 Переглядів: 635

 

Прощання відбудеться завтра, 13 жовтня, у Семенівській громаді

На війні загинув 38-річний військовий з Кременчуцького району Сергій Володимирович Левченко. Про це повідомили на сторінці Відділу культури та дозвілля Семенівської селищної ради у Фейсбуці.

Загинув військовий 30 червня 2023 року, захищаючи Батьківщину, біля населеного пункту Роздолівка поблизу Бахмута.

Шлях Героя на рідну землю для вічного спочинку був довгим. Тож попрощаються із Сергієм завтра, 13 жовтня, о 12.00.

– Висловлюємо співчуття родині та друзям загиблого Героя… Низький уклін нашому воїну-захиснику! Вічна пам'ять Герою! – йдеться у повідомленні.
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Автор: Дарія Згура
Теги: Прощання поховання Кременчуцький район воїни світла війна
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