У Полтаві затримали та взяли під варту 28-річного наркозакладника

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 84

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю поліції області спільно з працівниками Полтавського райуправління поліції затримали чоловіка, причетного до збуту наркотиків у обласному центрі. Йому вже повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

— Під час санкціонованого судом обшуку за місцем проживання полтавця слідчі виявили та вилучили значну кількість наркотичних речовин, зокрема канабіс, амфетамін, особливо небезпечний синтетичний наркотик PVP та інші заборонені в обігу речовини наркотичного вмісту, — зазначив начальник управління боротьби з наркозлочинністю поліції Полтавщини Геннадій Пархоменко.

Поліцейські вилучили у підозрюваного зіп-пакети, електронні ваги та інші речові докази, які направлені на експертизи.

— Фігурантом виявився місцевий 28-річний мешканець. Після санкціонованого судом обшуку чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід — тримання під вартою строком 60 діб із правом внесення застави у розмірі понад 242 тисячі гривень, - повідомив начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.



У повідомленні з цього затримання пресслужби Полтавської обласної прокуратури зазначається, що за даними слідства, чоловік у месенджері «Телеграм» отримав повідомлення з пропозицією про співпрацю щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Полтави.

— Після отримання «товару» полтавець розфасовував його за місцем проживання та у подальшому шляхом «закладок» розкладав у заздалегідь обумовлених місцях. Під час обшуку в квартирі підозрюваного правоохоронці вилучили «канабіс», «амфетамін», «PVP» та інші заборонені в обігу речовини з наркотичним вмістом, а також зіп-пакети, електронні ваги. Точну кількість вилученого встановлять призначені експертизи, — йдеться у повідомленні прокуратури.