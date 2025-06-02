У Полтаві затримали та взяли під варту 28-річного наркозакладника

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю поліції області спільно з працівниками Полтавського райуправління поліції затримали чоловіка, причетного до збуту наркотиків у обласному центрі. Йому вже повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Поліцейські вилучили у підозрюваного зіп-пакети, електронні ваги та інші речові докази, які направлені на експертизи.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
У повідомленні з цього затримання пресслужби Полтавської обласної прокуратури зазначається, що за даними слідства, чоловік у месенджері «Телеграм» отримав повідомлення з пропозицією про співпрацю щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Полтави.
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