У Сухопутних військах ЗСУ почали звітувати перед суспільством про роботу ТЦК та СП

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 119

Командування Сухопутних військ заявило, що з травня починає публічно звітувати перед суспільством про роботу Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Разом з Оперативними командуваннями «Північ», «Південь», «Захід» та «Схід» обіцяють систематизувати та оприлюднювати результати перевірок, аби суспільство було поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався посадових обов’язків, або порушив закон.

— Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль, — йдеться в повідомленні.

Згідно з першим звітом Командування Сухопутних військ, у травні 89% усіх інцидентів (233 випадки), пов’язаних з ТЦК, виявилися непідтвердженими — це фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або цілеспрямовані вкиди в межах російських ІПСО. І лише 11% (30 інцидентів) мали під собою реальні підстави та були перевірені з винесенням рішень, зокрема:

4 особи відсторонено від виконання обов’язків;

2 особи звільнено з посад;

11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

27 службових розслідувань тривають.

Водночас у Сухопутних військах ЗС України заявили, що за окремими інцидентами може проводитися декілька розслідувань.

— Командування Сухопутних військ вимагає від своїх підлеглих суворо дотримуватися Законів України, та всебічно сприятиме, щоб кожен порушник отримав справедливе покарання. Водночас ми закликаємо громадян та медіа перевіряти джерела інформації, щоб не стати частиною кампанії РФ з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні, — зазначили в повідомленні.

У рамках перезавантаження роботи ТЦК перше публічне звітування оприлюднило також Полтавське обласне ТЦК та СП.

— Упродовж травня… в Полтавській області було зафіксовано поширення відверто маніпулятивних публікацій щодо 13 інцидентів за участі військовослужбовців ТЦК та СП Полтавщини. Усі вони стосувалися заходів оповіщення, розшуку та адміністративного затримання. Це законна діяльність ТЦК та СП, яка регламентована численними нормативними актами. Публікації в інформаційному просторі демонструють невдоволення окремих громадян стосовно проведення заходів мобілізації загалом, а не конкретними протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП. Порушень у діяльності районних ТЦК та СП і їх відділів протягом місяця не було, - йдеться у звіті Полтавського обласного ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно у Сухопутних військах започаткували проєкт «Перезавантаження ТЦК».