За два тижні на Полтавщині викрили 16 нелегальних мігрантів

Сьогодні, 19:05

Зокрема, в області затримали громаянина Грузії, який незаконно перебував в Україні із 2011 року і мав кримінальне минуле

За два тижні на Полтавщині викрили 16 незаконних мігрантів та задокументували 66 фактів порушення міграційного законодавства. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської міграційної служби.

Операція «Мігрант» в області стартувала 20 вересня, і за цей час міграційники уже встигли виявити низку порушень та порушників. Перевірки спеціалісти проводять у місцях масового проживання та перебування іноземців — хостелах, гуртожитках, на ринках, у закладах громадського харчування.

Серед найбільш резонансних випадків — виявлення громадянина Грузії, який незаконно перебував в Україні з 2011 року та мав кримінальне минуле. Його затримали та помістили до пункту тимчасового перебування іноземців з подальшим примусовим видворенням.

Також з України видворили громадянина Азербайджану, який ухилявся від виконання рішення про повернення на Батьківщину.

Загалом на порушників міграційного законодавства наклали понад 186 тисяч гривень штрафів.

