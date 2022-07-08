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Президент України відвідав передові позиції на Дніпропетровщині та провів нараду щодо ситуації в регіоні

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 205

 

Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди

У межах робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції захисників нашої країни.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за службу.

- Дякую за вашу роботу й героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, наші українські родини й суверенітет України. Хочу побажати вам здоров’я, усього найкращого вам і вашим сім’ям. І побажати всім нам перемоги. Слава Україні! – сказав Президент.

Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди.

 

Зокрема, Президент присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» командиру танкового батальйону підполковнику Олегу Грудзевичу, який брав участь у бойових діях у місті Маріуполі Донецької області. Під його керівництвом підрозділ успішно здійснив прорив з непідконтрольної території. Під час пересування військові виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника в районі населеного пункту Знаменівка Донецької області, продовжили пересування й без втрат прибули до розташування свого батальйону. Час виходу підрозділу становив 10 діб.

Під головуванням Володимира Зеленського відбулася нарада з питань оперативної обстановки на території Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це також повідомляє Офіс Президента України.

 

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативного угруповання військ «Каховка», бригадного генерала Михайла Драпатого щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах.

Президента проінформували про будівництво оборонних споруд, матеріально-технічне забезпечення військ.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул доповів Главі держави про функціонування міста в умовах воєнного стану, взаємодію комунальних підприємств з військовими, забезпечення Кривого Рогу продуктами харчування та медикаментами.

Також він торкнувся гуманітарних питань, зокрема створення комфортних умов і забезпечення всім необхідним тимчасово переміщених осіб.

Окремо на нараді обговорили проблеми функціонування підприємств важкої промисловості у Кривому Розі в умовах воєнного стану та створення умов для відновлення їх повноцінної роботи.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Офіс Президента України
Теги: президент Зеленский військові нагородження Дніпропетровська область
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