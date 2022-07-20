У Кременчуці зіштовхнулися автомобіль та мотоцикл, є травмований

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19 липня близько 18.00 на перехресті вулиць Велика набережна та Флотська у Кременчуці сталася ДТП за участю 44-річного водія Volkswagen та 61-річного мотоцикліста, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

У наслідок цього зіткнення водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та доставлений до медичного закладу.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Обставини та причини ДТП з’ясовуються.