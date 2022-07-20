Загинув воїн з Кременчука Дмитро Кобеляцький - прощання завтра

13 липня загинув воїн з Кременчука Дмитро Петрович Кобеляцький (28.05.74). Дмитро був старшим солдатом та пішов на військову службу по частковій мобілізації.
Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України в результаті бойового зіткнення із супротивником під час захисту Батьківщини, виявивши стійкість та мужність.
Залишилась дружина, двоє дітей та мати.
Співчуття рідним та близьким!
Поховання Дмитра Кобеляцького відбудеться 21 липня, а саме:
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№ 27 від 7 липня 2022Читати номер