Загинув воїн з Кременчука Дмитро Кобеляцький - прощання завтра

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 720

13 липня загинув воїн з Кременчука Дмитро Петрович Кобеляцький (28.05.74). Дмитро був старшим солдатом та пішов на військову службу по частковій мобілізації.

Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України в результаті бойового зіткнення із супротивником під час захисту Батьківщини, виявивши стійкість та мужність.

Залишилась дружина, двоє дітей та мати.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Дмитра Кобеляцького відбудеться 21 липня, а саме: