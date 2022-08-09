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Кременчук, Амстор

Понад 2 мільйони гривень зібрали на допомогу постраждалим від обстрілу ТЦ «Амстор» та Маріуполя

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 42

 

Художники та колекціонери надали свої роботи для аукціону

У п'ятницю, 5 серпня, у Музеї Києва відбувся благодійний аукціон «Добра справа» на підтримку постраждалих від російської агресії мешканців міста-Героя Маріуполя та постраждалих від обстрілу ТЦ «Амстор» у Кременчуці.

 

- Нашої допомоги потребують не лише воїни Збройних Сил України, а й прості беззахисні люди, які залишилися без даху над головою та втратили рідних та близьких, - зазначив ведучий аукціону, колекціонер Федір Зернецький. - Художники, галеристи, приватні колекціонери, зокрема і я, надали лоти для продажу на нашому аукціоні безкоштовно. Ми поставили стартові ціни в 5-7 разів нижчі від реальних ринкових. Аби продати все і підтримати тих, хто цього потребує.

 

На аукціоні вдалося зібрати майже 60 тисяч доларів, повідомила гендиректорка музею Тетяна Костенко. На продаж були виставлені роботи українських художників Гаяне Атаян, Данила Бідношея, Юрія Гончаренка, Віктора Іваніва, Віктора Зарецького, Анни Мурашко, Бориса Рапопорта, Владислава Шершевського, Сергія Шишка та інших.

 

Також були представлені лоти від Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля та Генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Голови фракції «Слуга Народу» Давида Арахамії, Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, Директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, Київського міського голови Віталія Кличка, Президента ФК «Інгулець» Олександра Поворознюка, народних депутатів України та багато інших цікавих предметів від відомих українців. Каталог лотів можна подивитися за посиланням.

 

Усі зібрані кошти будуть передані постраждалим та їхнім сім’ям. 

Організатор аукціону — Благодійний фонд «Дороги життя» та народний депутат України Владлен Неклюдов.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ракетний обстріл Амстор
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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