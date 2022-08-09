Як минула доба: події на фронті та теренах Кременчуччини

Триває 167 доба війни за незалежність нашої держави. Ситуація на фронті кардинально не змінилася, ворог продовжує обстрілювати позиції наших захисників, обстрілює наші міста. Про це на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.
Так учора постраждали Дніпропетровщина та Харківщина. Зруйновано цивільні об'єкти, є постраждалі. Проте наші ППО все частіше збивають ворожі ракети. Зранку та ввечері було збито ракети типу «Калібр». За що їм велика подяка.
За минулу добу зафіксовано 5 викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Складено 1 протокол за ст. 130 КУпАП (водіння напідпитку) і 1 за ст. 309 ККУ (наркозлочини). Зафіксовано 1 випадок домашнього насильства.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер