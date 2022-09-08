На Дніпрі поблизу Кременчука поліція затримала браконьєрів: завдано збитків на 790 тис грн

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 79

На Полтавщині поліція затримала двох браконьєрів на воді, які займалися незаконним виловом риби біля Самусіївки. Правопорушників виявили працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції під час профілактичного рейду по річці Дніпро поблизу села Самусіївка вчора, 7 вересня, близько 10.30 ранку.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Дізнавачі поліції попередньо встановили, що двоє 45-річних місцевих мешканців за допомогою гумового човна та риболовних сіток загальною довжиною близько 150 м незаконно виловили близько 70 кг риби різних видів. За попередньою оцінкою фахівців, сума завданих державі збитків складає понад 790 тисяч гривень, — розповів заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Наразі підрозділом дізнання поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

- Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми — до трьох років обмеження волі, — йдеться у повідомленні.