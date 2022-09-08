На Дніпрі поблизу Кременчука поліція затримала браконьєрів: завдано збитків на 790 тис грн

На Полтавщині поліція затримала двох браконьєрів на воді, які займалися незаконним виловом риби біля Самусіївки. Правопорушників виявили працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції під час профілактичного рейду по річці Дніпро поблизу села Самусіївка вчора, 7 вересня, близько 10.30 ранку.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Наразі підрозділом дізнання поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер