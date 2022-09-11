Стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є запорукою національної безпеки та обороноздатності країни, особливо в умовах воєнного стану, тому в Україні стартує національна кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором». Про це повідомили у спеціалізованій державній установі «Український центр трансплант-координації».
Україні потрібно збільшувати запаси крові. Бо війна створює нові виклики: кров щодня потрібна, аби рятувати поранених захисників. І так само щодня кров необхідна для лікування цивільних пацієнтів при проведенні планових операцій, пологів чи трансплантацій. Відповідно є потреба, аби українці в тилу надійно тримали донорський фронт і допомагали формуванню в країні запасу безпечної і якісної крові.
Є кілька варіантів, як стати донором:
Хто може стати донором?
Кожен дієздатний українець віком від 18 років. Серед обов’язкових вимог – маса тіла не менше 50 кг і відсутність протипоказань до донорства. Про протипоказання до донорства можна прочитати тут.
Кампанію «Твоя кров може воювати. Стань донором» ілюструє мурал на воротах обстріляного рашистами будинку в центрі Харкова. Художник Гамлет Зіньківський створив цей мурал після того, як сам задонатив кров для фронту. Автор надав право використовувати його роботу, сподіваючись, що вона надихне на донорство інших людей.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер