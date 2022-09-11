Твоя кров може воювати. Стань донором

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 165

Українців закликають долучитися до руху на підтримку добровільного і активного донорства

Стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є запорукою національної безпеки та обороноздатності країни, особливо в умовах воєнного стану, тому в Україні стартує національна кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором». Про це повідомили у спеціалізованій державній установі «Український центр трансплант-координації».

Україні потрібно збільшувати запаси крові. Бо війна створює нові виклики: кров щодня потрібна, аби рятувати поранених захисників. І так само щодня кров необхідна для лікування цивільних пацієнтів при проведенні планових операцій, пологів чи трансплантацій. Відповідно є потреба, аби українці в тилу надійно тримали донорський фронт і допомагали формуванню в країні запасу безпечної і якісної крові.

Є кілька варіантів, як стати донором:

Звернутися безпосередньо до центру крові, якщо саме в цей день там очікують на донорів. Практично у кожному місті є центри крові або інші медичні заклади, де можна здати кров. Якщо в регіоні знижується запас крові або виникає гостра нестача конкретної групи крові, медичні заклади повідомляють про це на своїх офіційних сторінках або в соцмережах. Записатися телефоном у базу донорів у центрах крові свого міста. Усі медичні заклади, які роблять запаси крові, мають власну базу донорів і при потребі крові зв’язуються з ними. Список центрів крові можна знайти тут. Записатися онлайн в реєстр донорів. Кожен, хто бажає задонатити кров, може зареєструватися на відповідних вебсервісах, внести туди всю необхідну інформацію і чекати повідомлення від координаторів. Внести свої дані можна тут.

- Якщо центри крові не повідомляють про нагальну потребу, не варто створювати черги для здачі крові. Центри не можуть прийняти надмірну кількість людей, і недоцільно робити забір великих об’ємів крові одномоментно. Долучення через реєстр дає змогу раціонально й організовано використовувати донорські та медичні ресурси, - наголосили в УЦТК.

Хто може стати донором?

Кожен дієздатний українець віком від 18 років. Серед обов’язкових вимог – маса тіла не менше 50 кг і відсутність протипоказань до донорства. Про протипоказання до донорства можна прочитати тут.

Кампанію «Твоя кров може воювати. Стань донором» ілюструє мурал на воротах обстріляного рашистами будинку в центрі Харкова. Художник Гамлет Зіньківський створив цей мурал після того, як сам задонатив кров для фронту. Автор надав право використовувати його роботу, сподіваючись, що вона надихне на донорство інших людей.

- Попри різні національності, групи й резуси, у нас одна кров – українська, вона може воювати та перемагати. Стань донором, - закликали в УЦТК.