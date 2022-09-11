У Горішніх Плавнях відкрили «Твій DIM»

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Тепер у місцевому училищі функціонує молодіжний інтерактивний простір для ВПО та учнів

У Горішніх Плавнях для ВПО та учнів місцевого закладу профтехосвіти відкрили інтерактивний простір «Твій DIM». Про це повідомили у пресслужбі Вищого професійного гірничо-будівельного училища.

Команда молоді з училища, яка активно працює над проєктом Молодіжного коворкінг-клубу #DRABYNA долучилась до нової програми UPSHIFT від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з ініціативою створення інтерактивного простору для навчання і розвитку внутрішньо переміщених осіб, які проживають в гуртожитку ВПГБУ, а також учнів, які навчаються в цьому закладі.

- Цей простір створений для якісного навчання і креативного розвитку дітей, які постраждали від війни, - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що у Горішніх Плавнях запрацював новий «соціальний» маршрут, де проїзд між Горішніми Плавнями, Кияшками та Салівкою безоплатний для всіх.