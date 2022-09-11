10 вересня у Кременчуці на ковід захворіли двоє чоловіків

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 170

Це пацієнти віком 25 та 58 років

10 вересня у Кременчуці зареєстрували два нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли два чоловіки віком 25 та 58 років. Вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційному шпиталі на лікуванні знаходиться 19 пацієнтів. Випадків смерті вчора у місті не було.

Всього у Кременчуці налічують 24 239 хворих, одужало 23 460, померло 721.