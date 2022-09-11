10 вересня у Кременчуці на ковід захворіли двоє чоловіків

10 вересня у Кременчуці зареєстрували два нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.
За даними мерії, захворіли два чоловіки віком 25 та 58 років. Вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційному шпиталі на лікуванні знаходиться 19 пацієнтів. Випадків смерті вчора у місті не було.
Всього у Кременчуці налічують 24 239 хворих, одужало 23 460, померло 721.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер