За 200 днів війни на Полтавщині 594 рази лунала повітряна тривога, прилетіли 77 ракет

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На сьогодні в області відновили 85 об’єктів із 126, які постраждали від російських обстрілів

З початку повномасштабного російського вторгнення в Полтавській області 594 рази лунала повітряна тривога, яка тривала 512 годин 35 хвилин. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у неділю, 11 вересня.

Він зазначив, що за 200 днів війни по території Полтавщини російський ворог випустив 77 ракет. Ракетні удари росіяни наносили по Кременчуку, Миргороду, Карлівці та неподалік Полтави.

Найкривавішим обстрілом Полтавщини за час війни став терористичний акт проти мирних людей у Кременчуці 27 червня. Тоді внаслідок влучання ракети в ТЦ «Амстор» загинули 21 людина, ще одна вважається зниклою безвісти.

Внаслідок ударів по Полтавщині пошкодження отримали 126 об’єктів цивільної інфраструктури: 122 – пошкоджені, 4 – повністю зруйновані. На сьогодні в області відновили 85 об’єктів, постраждалих від російських обстрілів.