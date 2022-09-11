Сливи, пів яблука і зникла мама: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Це сучасний роман-казка. І за законами жанру, у ньому є магічний предмет – чарівне яблуко, дерев’яна іграшка роботи майстра XVIII століття. Воно потрапляє до чотирьох подруг, які мешкають у Львові: дизайнерки Ірини, редакторки Галини, коректорки Магди та телеведучої Луїзи – у кожної з жінок своя доля й минуле не завжди безхмарне. Як справжня казкова річ, це яблуко може здійснювати найпотаємніші бажання – і в житті героїнь починаються зміни…

Події цього роману відбуваються на початку минулого століття, охоплюючи історію кількох давніх родів села Мгар, що на Полтавщині та Мгарського Спасо-Преображенського монастиря 1917-1935 років. Це – непростий період громадянських протистоянь, колективізації та Голодомору. Головні герої беруть участь у війнах, повстаннях та їх придушеннях, одружуються, народжують дітей і вірять попри все в краще.