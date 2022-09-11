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Сливи, пів яблука і зникла мама: що новенького почитати кременчужанам на вихідних

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 276

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Галина Вдовиченко «Пів’яблука»

Це сучасний роман-казка. І за законами жанру, у ньому є магічний предмет – чарівне яблуко, дерев’яна іграшка роботи майстра XVIII століття. Воно потрапляє до чотирьох подруг, які мешкають у Львові: дизайнерки Ірини, редакторки Галини, коректорки Магди та телеведучої Луїзи – у кожної з жінок своя доля й минуле не завжди безхмарне. Як справжня казкова річ, це яблуко може здійснювати найпотаємніші бажання – і в житті героїнь починаються зміни…

Ганна Кревська «Монастирські сливи»

Події цього роману відбуваються на початку минулого століття, охоплюючи історію кількох давніх родів села Мгар, що на Полтавщині та Мгарського Спасо-Преображенського монастиря 1917-1935 років. Це – непростий період громадянських протистоянь, колективізації та Голодомору. Головні герої беруть участь у війнах, повстаннях та їх придушеннях, одружуються, народжують дітей і вірять попри все в краще.

  
 

Марія Семпл «Де ти поділась, Бернадетт?»

Героїня цього роману дівчинка Бі – доволі незвичайна, дуже креативна й розумна для своїх 15 років. Це й не дивно, бо її батько – один із комп’ютерних геніїв компанії «Майкрософт», а мама… Мама – надзвичайно ексцентрична жінка. Назвала доньку Балакрішна. Замість чепурного будиночка придбала в Сіетлі занедбану будівлю й живе там з родиною, а для вирішення поточних справ найняла віртуальну помічницю з Індії. За відмінне навчання Бі забажала на Різдво сімейну мандрівку в Антарктиду, але за два дні до поїздки її мама зникла. Бі ні перед чим не зупиниться, вона шукатиме маму всюди.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека книги
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