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На Полтавщину «переїхали» 32 підприємства з областей, де тривали чи йдуть бої

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 488

 

Найбільше Полтавська область прийняла з Харківської – 19 підприємств

Полтавська область прийняла 32 підприємства з областей, де тривали чи йдуть бої. Зокрема 20 бізнесів перемістили за державною програмою, повідомив начальник Полтавської ОВА.

- Із Харківської області перевезли свій бізнес 19 підприємств, із Донеччини – 10, з Києва – 2, із Сум – одне підприємство. Серед них найбільше підприємств, що працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі, будівництва, а також компанії, які здійснюють діяльність в IT-сфері, – зазначив Дмитро Лунін.

Зараз майже повністю в області відновив свою роботу мікробізнес: магазини, кафе, перукарні та інші. Працюють 86,4% закладів громадського харчування, закладів сфери послуг – 87,8%, підприємств легкої промисловості – 88,2%.

Продовжує працювати державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». За 8 місяців 2022 року видали кредитів на загальну суму 2,9 млрд грн, тоді як за весь 2021 рік – 2,5 млрд грн.

Danone частково переїхав до Кременчука з окупованої Херсонщини
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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна бізнес підприємства
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