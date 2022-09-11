На Полтавщину «переїхали» 32 підприємства з областей, де тривали чи йдуть бої

Полтавська область прийняла 32 підприємства з областей, де тривали чи йдуть бої. Зокрема 20 бізнесів перемістили за державною програмою, повідомив начальник Полтавської ОВА.
Зараз майже повністю в області відновив свою роботу мікробізнес: магазини, кафе, перукарні та інші. Працюють 86,4% закладів громадського харчування, закладів сфери послуг – 87,8%, підприємств легкої промисловості – 88,2%.
Продовжує працювати державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». За 8 місяців 2022 року видали кредитів на загальну суму 2,9 млрд грн, тоді як за весь 2021 рік – 2,5 млрд грн.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер