Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Кременчук, Шукаю господаря

Двоє кошеняток та четверо собачок шукають нових господарів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 343

 

А от за собачкою Каштанкою з нашого попереднього посту її нові люди приїхали з іншого міста!

У КП «Спецсервіс-Кременчук» шукають господарів для чотирилапих підопічних. Розповімо історії шести тваринок, яким потрібна ваша допомога.

Добра Асоль хоче мати власну родину. Собака дружелюбна, спокійна та життєрадісна. Стерилізована, вміє ходити на повідку.

На нових або старих господарів чекає песик Мішка. Він немолодий і схожий на домашнього. Кременчужанка Ліза знайшла його з перебитою передньою лапкою біля Міського саду. Дівчина надала собаці першу допомогу. У «Спецсервіс-Кременчук» Мішку прооперували. Тепер він проходить реабілітацію.

У районі Великої Кохнівки кілька днів тому знайшли Герду. Собака схожа на алабая, слабка та худа. Наразі її лікують у притулку і сподіваються знайти попередніх власників. А ні, то шукатимуть нову родину.

Симпатичного Тіма знайшли на вулиці Остапа Вишні і привезли на стерилізацію. Як правило, таких тварин згодом відпускають на місце відлову. Та оскільки попереду зима, у притулку шукають родину, яка візьме додому цього симпатягу і врятує від холодів.

Кошенята Лео та Мія також шукають дім. Такі маленькі, а вже пізнали бездомне життя. Їх привезли до притулку на лікування. Котики вже одужали. Можливо, серед них є саме ваш «антистрес». Як вони підростуть, лікарі підприємства допоможуть із стерилізацією.

Якщо у вас є бажання взяти в родину цих або інших тварин, пишіть на сторінку «Спецсервіс-Кременчук» у фейсбуці або звертайтеся до притулку за адресою вул. Горького, 48/75. Графік роботи: щодня з 8.00 до 17.00 (12.00-13.00 – обідня перерва).

А от собачка Каштанка з нашого попереднього посту стала домашньою. Її нові люди приїхали за тваринкою з іншого міста!

Ми дуже вдячні людям, які приїхали з іншого міста саме за нею. Побачили в інтернеті фото і одразу зрозуміли, що це рідна душа. Як чудово! Вітаємо Каштанку і нових господарів! Бажаємо бути щасливими та дружними! - йдеться у повідомленні.

Щоб підтримати тварин, що лишаються у КП «Спецсервіс-Кременчук», можна приносити сухий корм, м’ясні обрізки, крупу. Або дерев’яні чи пластикові піддони, матраци, ковдри та старі теплі речі.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: тварини коти собаки Спецсервіс-Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх