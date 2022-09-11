Двоє кошеняток та четверо собачок шукають нових господарів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 343

А от за собачкою Каштанкою з нашого попереднього посту її нові люди приїхали з іншого міста!

У КП «Спецсервіс-Кременчук» шукають господарів для чотирилапих підопічних. Розповімо історії шести тваринок, яким потрібна ваша допомога.

Добра Асоль хоче мати власну родину. Собака дружелюбна, спокійна та життєрадісна. Стерилізована, вміє ходити на повідку.

На нових або старих господарів чекає песик Мішка. Він немолодий і схожий на домашнього. Кременчужанка Ліза знайшла його з перебитою передньою лапкою біля Міського саду. Дівчина надала собаці першу допомогу. У «Спецсервіс-Кременчук» Мішку прооперували. Тепер він проходить реабілітацію.

У районі Великої Кохнівки кілька днів тому знайшли Герду. Собака схожа на алабая, слабка та худа. Наразі її лікують у притулку і сподіваються знайти попередніх власників. А ні, то шукатимуть нову родину.

Симпатичного Тіма знайшли на вулиці Остапа Вишні і привезли на стерилізацію. Як правило, таких тварин згодом відпускають на місце відлову. Та оскільки попереду зима, у притулку шукають родину, яка візьме додому цього симпатягу і врятує від холодів.

Кошенята Лео та Мія також шукають дім. Такі маленькі, а вже пізнали бездомне життя. Їх привезли до притулку на лікування. Котики вже одужали. Можливо, серед них є саме ваш «антистрес». Як вони підростуть, лікарі підприємства допоможуть із стерилізацією.

Якщо у вас є бажання взяти в родину цих або інших тварин, пишіть на сторінку «Спецсервіс-Кременчук» у фейсбуці або звертайтеся до притулку за адресою вул. Горького, 48/75. Графік роботи: щодня з 8.00 до 17.00 (12.00-13.00 – обідня перерва).

А от собачка Каштанка з нашого попереднього посту стала домашньою. Її нові люди приїхали за тваринкою з іншого міста!

Ми дуже вдячні людям, які приїхали з іншого міста саме за нею. Побачили в інтернеті фото і одразу зрозуміли, що це рідна душа. Як чудово! Вітаємо Каштанку і нових господарів! Бажаємо бути щасливими та дружними! - йдеться у повідомленні

Щоб підтримати тварин, що лишаються у КП «Спецсервіс-Кременчук», можна приносити сухий корм, м’ясні обрізки, крупу. Або дерев’яні чи пластикові піддони, матраци, ковдри та старі теплі речі.