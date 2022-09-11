86 родин Полтавщини готові прийняти у сім’ю дитину, яка під час війни залишилась без батьків

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 267

У нашу область з регіонів, де тривають бої, евакуювали 6 дитячих будинків сімейного типу, 8 прийомних сімей та 90 опікунів

86 родин Полтавської області готові прийняти у свою сім’ю дитину, яка з різних причин під час війни залишилась без піклування дорослих. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Родини вже пройшли навчання в соціальному проєкті «Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни»*.

- Уже в кілька таких сімей влаштовані діти, які через російську збройну агресію залишилися без батьківського піклування, – зауважив Дмитро Лунін. – До того ж, в області 4 родини виявили бажання створити сім’ї патронатних вихователів, щоб надавати допомогу дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах; 18 – бажають усиновити дитину, 5 – налаштовані створити прийомну сім’ю, 10 – хочуть взяти під опіку дітей, які осиротіли.

У Полтавську область з регіонів, де тривають бої, евакуювали 6 дитячих будинків сімейного типу, 8 прийомних сімей та 90 опікунів. У цих родинах виховується 187 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і осіб з їх числа.

Загалом цього року на Полтавщині встановили опіку над 121 дитиною, усиновили 9 дітей.

*Соціальний проєкт «Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни» реалізують Мінсоцполітики, Національна соціальна сервісна служба України спільно з Представництвом Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та МБОМ «Партнерство кожній дитині».