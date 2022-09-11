86 родин Полтавщини готові прийняти у сім’ю дитину, яка під час війни залишилась без батьків

У нашу область з регіонів, де тривають бої, евакуювали 6 дитячих будинків сімейного типу, 8 прийомних сімей та 90 опікунів
86 родин Полтавської області готові прийняти у свою сім’ю дитину, яка з різних причин під час війни залишилась без піклування дорослих. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Родини вже пройшли навчання в соціальному проєкті «Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни»*.
У Полтавську область з регіонів, де тривають бої, евакуювали 6 дитячих будинків сімейного типу, 8 прийомних сімей та 90 опікунів. У цих родинах виховується 187 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і осіб з їх числа.
Загалом цього року на Полтавщині встановили опіку над 121 дитиною, усиновили 9 дітей.
*Соціальний проєкт «Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни» реалізують Мінсоцполітики, Національна соціальна сервісна служба України спільно з Представництвом Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та МБОМ «Партнерство кожній дитині».
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер