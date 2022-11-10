На Полтавщині поліцейські затримали браконьєрів, які завдали збитків на 750 тисяч грн

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Двоє чоловіків незаконно ловили рибу з промислового судна на Кам’янському водосховищі, використовуючи 840 метрів сіток

На Полтавщині працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління, спільно з працівниками Державної екологічної інспекції Центрального округа, вдень 9-го листопада викрили факт зайняття незаконним рибним промислом на Кам’янському водосховищі в районі села Світлогорське Кобеляцької тергромади.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Як встановила на місці події слідчо-оперативна група відділення №2 (Кобеляки) Полтавського райуправління поліції, незаконний вилов риби здійснювали двоє місцевих мешканців.

— Чоловіки на промислову судні, що належить одному із риболовецько-сільськогосподарських господарств Полтавщини, за допомогою сіток, загальною довжиною близько 840 метрів, виловили близько 180 кілограмів риби. За попередніми підрахунками, рибному господарству України завдано збитків на суму близько 756 тисяч гривень, — повідомив начальник сектору поліцейської діяльності на воді поліції Полтавщини Дмитро Кисличенко.

За даним фактом підрозділом дізнання поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Зайняття незаконним рибним промислом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.