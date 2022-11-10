На Полтавщині поліцейські затримали браконьєрів, які завдали збитків на 750 тисяч грн

Двоє чоловіків незаконно ловили рибу з промислового судна на Кам’янському водосховищі, використовуючи 840 метрів сіток
На Полтавщині працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління, спільно з працівниками Державної екологічної інспекції Центрального округа, вдень 9-го листопада викрили факт зайняття незаконним рибним промислом на Кам’янському водосховищі в районі села Світлогорське Кобеляцької тергромади.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Як встановила на місці події слідчо-оперативна група відділення №2 (Кобеляки) Полтавського райуправління поліції, незаконний вилов риби здійснювали двоє місцевих мешканців.
За даним фактом підрозділом дізнання поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Зайняття незаконним рибним промислом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер