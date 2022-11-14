На Полтавщині водій збив 76-річного пішохода та втік з місця події

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На відео можна побачити момент ДТП

12 листопада близько 18.50 на вулиці Молодіжній в селі Засулля Лубенської територіальної громади водій легковика Deo Lanos збив 76-річного пішохода та втік з місця події.

За інформацією Лубенського райвідділу поліції, унаслідок ДТП потерпілого з травмами доставили до реанімаційного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

У ході проведення розшукових заходів оперативники Лубенського райвідділу поліції спільно зі слідчими обласного Главку поліції Полтавщини встановили чоловіка, причетного до вчинення ДТП. Ним виявився 47-річний мешканець одного із сіл Лубенської тергромади. Наразі з ним працюють слідчі.

За даним фактом слідчий підрозділ, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини аварії з’ясовує слідство.