Опитування ТЪ: як кременчужани ставляться до нового законопроєкту про реєстрацію партнерства

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 668

7 березня до Верховної Ради України подали законопроєкт про реєстроване партнерство. Це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари. У разі підтримки Верховною Радою, законопроєкт допоможе парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера або партнерки.

Тож, «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив запитати у людей, як вони ставляться до цього законопроєкту.

Отже. за результатами опитування 40% опитуваних людей нейтрально ставляться до такого законопроєкту та одностатевих стосунків, 30% –негативно та ще 30% – підтримують таке рішення.