Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого 25-річного Євгенія Землянського (Знайдений без ознак життя)

Сьогодні, 20:12 Переглядів: 555

Чоловік учора виїхав з Полтави на автомобілі Ford Transit червоного кольору й досі не повернувся

Відділенням поліції № 1 Полтавського районного управління поліції розшукується безвісно зниклий Землянський Євгеній Віталійович, 1997 року народження. Чоловік 11 березня 2023 року виїхав на автомобілі Ford Transit червоного кольору, державний номерний знак ВІ 9797 АК, з міста Полтава у напрямку смт Котельва та до теперішнього часу не повернувся. На зв’язок він не виходить, його місце знаходження невідоме.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

На вигляд Євгеній Землянський спортивної тілобудови, має зріст 190 см, світле волосся, короткострижене. Був одягнутий у чорну куртку, чорний спортивний костюм с капюшоном та білі кросівки. На спині має татуювання у вигляді Бога Зевса.

- Якщо вам відома інформація про знаходження місця перебування Євгенія Землянського, що пришвидшить його пошуки, просимо зателефонувати до чергової частини відділення № 1 Полтавського районного управління поліції за номерами телефонів (095) 917 0073, (066) 495 60 99 або 102 , - написали у повідомленні.

Розшук припинено:

У Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області повідомили, що розшук Євгенія Землянського припинено.

- Місцезнаходження Землянського Євгенія Віталійовича встановлено. На жаль, громадянина знайдено без ознак життя. Причини та обставини з’ясовує слідство, - йдеться у повідомленні.







