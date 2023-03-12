Мерія Кременчука витратить 55 тисяч гривень на дизельне пальне для генератора своєї будівлі

За зверненням Крюківської районної адміністрації Кременчуцької міської ради міськвиконком виділив 25 тисяч гривень на закупівлю бензину для потреб управління «Потоківський старостинський округ».
А за зверненням свого адміністративно - господарського відділу виконавчий комітет виділив 55 тисяч гривень на придбання дизельного пального для роботи дизель-генератора, підключеного до адміністративної будівлі міськвиконкому.
Ці рішення міськвиконкому затвердили на позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 10 березня. Кошти виділені зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 10 від 9 березня 2023Читати номер