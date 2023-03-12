Якою буде погода в Кременчуці у перший робочий день тижня

У понеділок, 13 березня, в Кременчуці майже весь день небо буде ясним, лише зранку на недовго очікуються мінлива хмарність. Без опадів.
Вранці температура повітря опуститься до 0°C, а вдень воно прогріється до +5°C. Вітер – південно-західний. Швидкість вітру - 1,3 – 2,7 м/с.
Вночі з 12 на 13 березня стовпчики термометрів показуватимуть +1°C, але відчуватиметься буде як -3°C.
Тож, погода у березні поки більше схожа на зимову, але до середи прогнозують потепління до +10°C.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер