Якою буде погода в Кременчуці у перший робочий день тижня

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 97

Вітер вщухне, ясно, без опадів, але холодно

У понеділок, 13 березня, в Кременчуці майже весь день небо буде ясним, лише зранку на недовго очікуються мінлива хмарність. Без опадів.

Вранці температура повітря опуститься до 0°C, а вдень воно прогріється до +5°C. Вітер – південно-західний. Швидкість вітру - 1,3 – 2,7 м/с.

Вночі з 12 на 13 березня стовпчики термометрів показуватимуть +1°C, але відчуватиметься буде як -3°C.

Тож, погода у березні поки більше схожа на зимову, але до середи прогнозують потепління до +10°C.