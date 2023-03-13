Сьогодні, 13 березня, електроенергію на Полтавщині відключати не планують

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 139

На перший робочий день тижня НЕК «Укренерго» не довело ліміти споживання електричної потужності для Полтавщини

Сьогодні, 13 березня, НЕК «Укренерго» не довело ліміти потужності для Полтавської області. Тож графіки погодинних відключень електроенергії застосовувати не планують. Про це повідомила АТ «Полтаваобленерго» у своєму Телеграм-каналі. Жителів області закликають економніше використовувати електроенергію, адже від цього залежить стабільна робота енергосистеми, що дає можливість АТ «Полтаваобленерго» не застосовувати графіки погодинних відключень.

Поділитись новиною



