Юристам Кременчуцької мерії виділили 90 тисяч гривень на проведення відеоконференцій

Сьогодні, 07:38 Переглядів: 177 Коментарів: 1

Кошти призначені для придбання комплектів з організації відеоконференцзв’язку

За зверненням Юридичного департаменту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради міськвиконком виділив 90 840 гривень для придбання комплектів з організації відеоконференцзв’язку. Метою таких витрат названо «належне виконання посадових обов’язків юридичним департаментом та якісне представництво інтересів Кременчуцької міської територіальної громади».

Чому якісно представляти інтереси громади не можна зі звичайних ноутбуків у рішенні міськвиконкому не пояснюється.

Це рішення 10-го березня затвердили на позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради. Кошти виділені зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.