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Кременчук, Гроші

Юристам Кременчуцької мерії виділили 90 тисяч гривень на проведення відеоконференцій

Сьогодні, 07:38 Переглядів: 177 Коментарів: 1

 

Кошти призначені для придбання комплектів з організації відеоконференцзв’язку

За зверненням Юридичного департаменту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради міськвиконком виділив 90 840 гривень для придбання комплектів з організації відеоконференцзв’язку. Метою таких витрат названо «належне виконання посадових обов’язків юридичним департаментом та якісне представництво інтересів Кременчуцької міської територіальної громади».

Чому якісно представляти інтереси громади не можна зі звичайних ноутбуків у рішенні міськвиконкому не пояснюється.

Це рішення 10-го березня затвердили на позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради. Кошти виділені зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада виконком юрист відео
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Коментарі: 1

985
evil:
Сьогодні, 08:31

Якшо я неналежно робитиму виконання посадових обов'язків на своєму робочому місці, то мене звільнять наступного дня. Саме звільнять, а не придбають якісь цяцьки для стимулювання потягу до роботи. Це стосується більшості з нас. Мабуть у міськвиконкомі інші правила. За кошт платників податків можна й не дуже напружуватися 


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