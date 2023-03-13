Юристам Кременчуцької мерії виділили 90 тисяч гривень на проведення відеоконференцій

За зверненням Юридичного департаменту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради міськвиконком виділив 90 840 гривень для придбання комплектів з організації відеоконференцзв’язку. Метою таких витрат названо «належне виконання посадових обов’язків юридичним департаментом та якісне представництво інтересів Кременчуцької міської територіальної громади».
Чому якісно представляти інтереси громади не можна зі звичайних ноутбуків у рішенні міськвиконкому не пояснюється.
Це рішення 10-го березня затвердили на позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради. Кошти виділені зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер