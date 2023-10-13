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Кременчук, Освіта

У Кременчуці запрацює ще один дитячий садок

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 217

Буде змішана форма навчання

У Кременчуці в змішаній формі ще один заклад дошкільної освіти — це ясла-садок № 59, що на Раківці. Відповідне рішення про визначення форми організації освітнього процесу в очному та змішаному режимі затвердили депутати Кременчуцької міськради на сесії 13 жовтня. 

Садок запрацює  з моменту підписання і затвердження акту прийому готовності закладу дошкільної освіти до роботи у 2023/2024 навчальному році.

При цьому вказано, що під час тривоги будуть використовувати приміщення найпростішого укриття, балансоутримувачем якого є Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний».

Укриття в ліцеї 6 з місцем для дитсадка № 59
Укриття в ліцеї 6 з місцем для дитсадка № 59

Нагадаємо, ліцеї № 6 під укриття облаштували великий підвал із двома виходами. Один — з боку центрального входу, другий — з боку дитячих садочків № 3 та № 59. Укриття поділено на дві частини — з одного боку заходитимуть учні, з іншого — вихованці дитсадочків. 


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: дитячий садок садок 59 укриття дитсадки сесія
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