Чи залучають добровольців ДФТГ до підтримання правопорядку на Кременчуччині та про блокпости

У листопаді минулого року в Кременчуцькому районі розформували 7 добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) і залишили лише одне. А в області з 72 ДФТГ залишилось чотири – по одному в кожному районі.
На ранковому брифінгу журналісти поцікавились у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, як забезпечуються потреби єдиної ДФТГ, що залишилась у районі, та чи збільшилась його чисельність.
Він також зазначив, що забезпеченням ДФТГ мають займатися органи місцевого самоврядування територіальних громад, в яких вони створені.
Він заявив, що залишаються відкритими питання щодо оплати праці членів ДФТГ, зауваживши, що воно має вирішуватися центральними органами влади.
На питання щодо того, чи будуть розібрані блокпости на в’їздах у Кривуші та Горішні Плавні, начальник Кременчуцької РВА відповів, що це вирішуватимуть військові.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер