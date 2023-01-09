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Чи залучають добровольців ДФТГ до підтримання правопорядку на Кременчуччині та про блокпости

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 168

 

Забезпеченням ДФТГ мають займатися органи місцевого самоврядування

У листопаді минулого року в Кременчуцькому районі розформували 7 добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) і залишили лише одне. А в області з 72 ДФТГ залишилось чотири – по одному в кожному районі.

На ранковому брифінгу журналісти поцікавились у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, як забезпечуються потреби єдиної ДФТГ, що залишилась у районі, та чи збільшилась його чисельність.

- Чисельний склад ДФТГ не змінився. Принаймні я нових посвідчень добровольця нікому не виписував, - зазначив Олег Лєднік.

Він також зазначив, що забезпеченням ДФТГ мають займатися органи місцевого самоврядування територіальних громад, в яких вони створені.

- Поліція та Нацгвардія повністю забезпечують правопорядок на території нашого району і потреби в залученні до цієї роботи добровольців ДФТГ немає, - додав Олег Лєднік.

Він заявив, що залишаються відкритими питання щодо оплати праці членів ДФТГ, зауваживши, що воно має вирішуватися центральними органами влади.

На питання щодо того, чи будуть розібрані блокпости на в’їздах у Кривуші та Горішні Плавні, начальник Кременчуцької РВА відповів, що це вирішуватимуть військові.

- У перші дні повномасштабного вторгнення російських військ блокпости з’явилися біля кожного села. Зараз їх впорядкували, занесли у відповідний реєстр, частину прибрали. А щодо тих, що залишилися – доцільність їх існування визначатимуть військові, - зазначив він.
«В бій ідуть одні «старики»: добровольці ДФТГ готові до захисту Кременчука від ворога
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Автор: Віктор Крук Фото: Артем Коваленко
Теги: Кременчуцька РВА ДФТГ територіальна громада добровольче формування блокпост
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