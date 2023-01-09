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Терміново збираємо допомогу на ремонт авто військовим, яке придбали за кошти читачів ТЪ

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 201

 

Після обстрілу, на щастя, ніхто з людей не постраждав, лише автомобіль 

Волонтери Видавничого дому «Приватна газета» збирають кошти на ремонт автомобіля для військових, які потрапили під обстріл. На щастя, ніхто з людей непостраждав, а ось транспорт потребує ремонту. Варто відзначити, що на це авто збирали за підтримки читачів «Телеграфа» влітку 2022 року.

Замість джипу купили бусік: для військових за кошти читачів «Кременчуцького Телеграфа» та волонтерів придбали авто
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- Так выглядит на сегодня та машина, которую мы покупали всем миром в июне 22 года. Момент её передачи во дворе офиса «Приватки» - две последние фотки. Да, долго прослужила воякам. Обычно машины с «передка» превращаются в металлолом быстрее. В нашем случае прилёт по машине был относительно нежный, никто не пострадал – но радиатор, два колеса, лобовое стекло и по мелочи надо восстанавливать.

У кого есть возможность помочь - волонтерская карта «Телеграфа» - 4731219642839538

P.S. Пацаны передавали «спасибки» за тёплые вещи, карематы, спальники и носки. Фотки для отчётов не шлют - некогда им, сами понимаете... - написав на своїй сторінці в фейсбуці директор ВД «Приватна газета» та власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергій Кулясов.

Реквізити волонтерської картки «Телеграфа» 4731 2196 4283 9538

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ автомобіль
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