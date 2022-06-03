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Замість джипу купили бусік: для військвих за кошти читачів «Кременчуцького ТелеграфЪ» та волонтерів придбали авто

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 185

  

Незабаром автомобіль опиниться в редакції «Приватної газети»

Кілька тижнів тому «Кременчуцький ТелеграфЪ» кинув клич зі збору коштів на купівлю позашляховика для військової частини ЗСУ з Кременчука, яка готується до виконання бойових завдань по захисту цілісності та недоторканності України. Придбання машини стало справжньою епопеєю. 

Для бійців ЗСУ потрібен позашляховик: 2/3 суми вже зібрані, залишилось знайти $1000

Волонтерка Ольга Назарова розповіла, що два тижні тому вдалося зібрати на покупку пікапа 167 452 грн на картку і 48 093 грн додали читачі «Кременчуцький ТелеграфЪ».

- Гроші ми переслали нашому волонтеру в Польщі, але, поки ми збирали кошти, знайдений ним раніше Nissan був вже проданий. Аналогічну машину за таку суму знайти не змогли. Тому, порадившись з командиром підрозділу, якому планувалось це авто, вирішили купити вантажно-пасажирського буса. Вчора бус, нарешті, пригнали в Кременчук (за перегонку заплатила 300 доларів). Зараз він на СТО (потребує деякого ремонту ходової) і днями буде переданий військовим, - розповіла волонтерка. 

 

Власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов на своїй сторінці у фейсбуці додав, що наразі у Польщі виріс ажіотаж на придбання автомобілів через війну в Україні. 

Пару недель тому мы в «Телеграфе» бросали клич и таки дособрали 48.093 грн на покупку полноприводного джипа для нужд ЗСУ. Определённая (гораздо бОльшая) сумма на эту же машину была собрана нашей коллегой-волонтёром Ольгой Назаровой. Ситуация на сегодняшний день такова: All Shit Happens, как говорят наши западные партнёры — мы не справились с изначально поставленной задачей. Наш человек в Польше упустил забронированный Nissan, машину подобного класса на собранные нами деньги найти не смог (подорожали, даже откровенный хлам из-за ажиотажного спроса в Украине). После долгих консультаций с командиром в/ч ЗСУ было принято решение брать грузо-пассажирский бус - 5 пассажирских мест + грузовое отделение. На бОльшее нам не хватило денег. Вот где-то так. Извините, что подвели. На данный момент бусик уже в городе, на техстанции: ходовая, какие-то пыптики меняют, на днях заедет во двор “Приватки” - я его вам покажу. На связи, - додав Сергій Кулясов.

Дякуємо всім, хто долучається до наближення нашої Перемоги!

Продовжуємо збирати кошти на квадрокоптер.
Гривні: ПриватБанк: 4149 6090 1335 4404, Назарова Ольга
Валюта: PayPal: olga2542@gmail.com
або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha.

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ
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