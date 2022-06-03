Замість джипу купили бусік: для військвих за кошти читачів «Кременчуцького ТелеграфЪ» та волонтерів придбали авто

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 185

Кілька тижнів тому «Кременчуцький ТелеграфЪ» кинув клич зі збору коштів на купівлю позашляховика для військової частини ЗСУ з Кременчука, яка готується до виконання бойових завдань по захисту цілісності та недоторканності України. Придбання машини стало справжньою епопеєю.

Волонтерка Ольга Назарова розповіла, що два тижні тому вдалося зібрати на покупку пікапа 167 452 грн на картку і 48 093 грн додали читачі «Кременчуцький ТелеграфЪ».

- Гроші ми переслали нашому волонтеру в Польщі, але, поки ми збирали кошти, знайдений ним раніше Nissan був вже проданий. Аналогічну машину за таку суму знайти не змогли. Тому, порадившись з командиром підрозділу, якому планувалось це авто, вирішили купити вантажно-пасажирського буса. Вчора бус, нарешті, пригнали в Кременчук (за перегонку заплатила 300 доларів). Зараз він на СТО (потребує деякого ремонту ходової) і днями буде переданий військовим, - розповіла волонтерка.

Власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов на своїй сторінці у фейсбуці додав, що наразі у Польщі виріс ажіотаж на придбання автомобілів через війну в Україні.

- Пару недель тому мы в «Телеграфе» бросали клич и таки дособрали 48.093 грн на покупку полноприводного джипа для нужд ЗСУ. Определённая (гораздо бОльшая) сумма на эту же машину была собрана нашей коллегой-волонтёром Ольгой Назаровой. Ситуация на сегодняшний день такова: All Shit Happens, как говорят наши западные партнёры — мы не справились с изначально поставленной задачей. Наш человек в Польше упустил забронированный Nissan, машину подобного класса на собранные нами деньги найти не смог (подорожали, даже откровенный хлам из-за ажиотажного спроса в Украине). После долгих консультаций с командиром в/ч ЗСУ было принято решение брать грузо-пассажирский бус - 5 пассажирских мест + грузовое отделение. На бОльшее нам не хватило денег. Вот где-то так. Извините, что подвели. На данный момент бусик уже в городе, на техстанции: ходовая, какие-то пыптики меняют, на днях заедет во двор “Приватки” - я его вам покажу. На связи, - додав Сергій Кулясов.

Дякуємо всім, хто долучається до наближення нашої Перемоги!

Продовжуємо збирати кошти на квадрокоптер.

Гривні: ПриватБанк: 4149 6090 1335 4404, Назарова Ольга

Валюта: PayPal: olga2542@gmail.com

або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha.